Кожне відібране росіянами дитяче життя – це часточка майбутнього, яке вони крадуть у нас з вами, - олімпійська медалістка Саладуха
Народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха впевнена, що ми мусимо відплатити ворогу та звільнити нашу країну
Про це Саладуха написала в Facebook.
За словами Саладухи, кожне відібране росіянами дитяче життя – це часточка майбутнього, яке вони крадуть у нас з вами.
"Сьогодні День захисту дітей. 689 маленьких українців вже стали жертвами війни. І це лише за офіційними даними, які далеко не повні. 243 дитини загинули, а 446 – поранені. Страшна статистика. На жаль, ми – дорослі – не вберегли їх від ворога, який прийшов на нашу землю. Кожне відібране росіянами дитяче життя – це часточка майбутнього, яке вони крадуть у нас з вами. Тому мусимо відплатити ворогу, звільнити Україну й зробити так, аби ніколи подібне більше не повторилося", - сказала Ольга Саладуха.
Ольга Саладуха є бронзовою медалісткою Олімпіади-2012 та чемпіонкою світу-2011 в потрійному стрибку. Спортсменку було обрано до Верховної Ради від "Слуги народу".
- 6 квітня міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що за Україну не виступатимуть натуралізовані російські спортсмени, які не засудили повномасштабну російську агресію.
- Українська легкоатлетка Ольга Саладуха засудила президента НОК Сергія Бубку за відсутність чіткої позиції після повномасштабного російського вторгнення.
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