Про це Саладуха написала в Facebook.

За словами Саладухи, кожне відібране росіянами дитяче життя – це часточка майбутнього, яке вони крадуть у нас з вами.

"Сьогодні День захисту дітей. 689 маленьких українців вже стали жертвами війни. І це лише за офіційними даними, які далеко не повні. 243 дитини загинули, а 446 – поранені. Страшна статистика. На жаль, ми – дорослі – не вберегли їх від ворога, який прийшов на нашу землю. Кожне відібране росіянами дитяче життя – це часточка майбутнього, яке вони крадуть у нас з вами. Тому мусимо відплатити ворогу, звільнити Україну й зробити так, аби ніколи подібне більше не повторилося", - сказала Ольга Саладуха.

Ольга Саладуха є бронзовою медалісткою Олімпіади-2012 та чемпіонкою світу-2011 в потрійному стрибку. Спортсменку було обрано до Верховної Ради від "Слуги народу".

6 квітня міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що за Україну не виступатимуть натуралізовані російські спортсмени, які не засудили повномасштабну російську агресію.

Українська легкоатлетка Ольга Саладуха засудила президента НОК Сергія Бубку за відсутність чіткої позиції після повномасштабного російського вторгнення.

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