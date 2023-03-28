Про це розповів відомий український тренер Мирон Маркевич у спеціальній програмі "Футбольний формат" на каналі Еспресо.TV.

"Одразу по очах видно, коли футболісти виходять на поле, що вони сьогодні будуть битися за кожен м’яч. А тут навіть по телевізору дивишся – вони усі вийшли приречені. Ніякої боротьби, одна картка за гру, одна! Де таке в футболі є? Програйте, але щоб усі побиті пішли з поля. Це просто нереально на такому стадіоні, проти такої команди та за такої підтримки, яка в них була. На фронті маса вболівальників воює, ультрас "Дніпра", "Металіста", я з ними на зв’язку. Я знаю, що вони всі дивилися матч, незважаючи ні на що", – розповів Маркевич після стартового матчу збірної України у кваліфікації Євро-2024, в якому вона в Лондоні програла Англії з рахунком 0:2.

Він також висловив переконання, що так, як грала Україна з Англією, проти команд такого рівня грати не можна.

"З такою командою треба дуже багато бігати та не давати грати. З такими командами стоячи нічого ти не зробиш. Англійці навіть не напружувалися сильно, Я чекав зовсім іншого. За рахунку 0:2 десь треба було характер виявити. Але якщо жодного удару за гру – важко на щось розраховувати", – констатував Маркевич.

Він також зауважив, що не можна було призначати на матч з Англією виконувача обов’язків головного тренера Руслана Ротаня.

"На грі мав бути головний тренер, а не виконувач обов’язків. Нехай буде Ротань, немає питань. Реброва вже чекають третій рік. Приїде "месія" та врятує український футбол. То нехай скаже: "Я влітку точно приймаю збірну України!". Поки що я такого не чув", – обурився Маркевич.

"Після цієї гри, я б заборонив суміщати тренерські посади в збірній і клубу. Я колись суміщав, знаю, що це таке. Я через пів року сказав ні, дві команди я тренувати не буду. Я залишився в Металісті, і Блохін готував далі команду до матчу. Хто би що не казав, я не хочу бути тренером збірної України, 1,5 року тому це було актуально, зараз ні. Я говорю, як вболівальник. В Україні усі чекали хорошої гри. Англія показала вищий клас, а ми мали показати свої зуби", – додав Маркевич.