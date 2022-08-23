Присвоїли майже 10 млн грн: затримали шахраїв, які обкрадали українців під виглядом оформлення єДопомоги

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Учасники злочинних організацій розповсюджували фішингові посилання під виглядом соціальних виплат від Європейського фонду, Президента України, Є-підтримки. Люди, які отримували посилання з такими повідомленнями, переходили на шахрайські сайти та вводили свої персональні дані та дані банківських карток. Отримавши доступ до рахунків, шахраї знімали не лише кошти, які були на картках, а й кредитні.

Правоохоронці встановили уже майже 150 потерпілих, яким завдали збитків на 10 млн грн.

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Крім цього, одне зі злочинних угруповань заволоділо коштами громадян під час закупівлі військового спорядження, яке планувалось передати військовослужбовцям ЗСУ.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків по всій території України. Наразі дев’ять учасників злочинної організації затримано та їм повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві.

Міністерство соціальної політики оприлюднило перелік міжнародних організацій, які виплачують фінансову допомогу соціально незахищеним українцям.

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