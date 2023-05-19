Присвята усім, хто любить і чекає: гурт "Океан Ельзи" випустив новий трек з виконавицею KOLA
Гурт "Океан Ельзи" випустив спільну роботу з співачкою KOLA під назвою "Коли ми двоє". Артисти присвятили трек всім, хто любить і чекає
Відеороботу опублікували на Youtube.
"Коли ми двоє" – пісня, яку написав буквально на одному диханні, вона з'явилась за один самотній зимовий вечір, коли сумував за родиною. І в той момент відчув, що те саме переживають зараз сотні тисяч людей, а особливо ті, які на фронті. Я з багатьма дружу, говоримо про різне, знаю їх особисті історії. І для них розлука з близькими є надважкою, а миті, коли випадає змога коротких зустрічей з дітьми, дружиною, чоловіком чи коханою людиною - справжнє щастя". – поділився Святослав Вакарчук.
Він додав, що ідея зробити дует та заспівати разом саме з Настею (KOLA) виникла, коли їхав в свою чергову поїздку на схід.
"Це дуже відверта пісня, яку зрозуміють тільки закохані, особливо ті, що не мають можливості бачитися щодня, а буває й місяцями. Вона ніжна, пристрасна і трохи сумна, адже у героїв пісні “ніч лише одна”, – прокоментувала прем’єру KOLA.
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