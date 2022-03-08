ПриватБанк дозволив українцям платити за кордоном у будь-якій валюті без обмежень
Українці, які опинилися за кордоном,зможуть без обмежень оплачувати покупки карткою ПриватБанку в будь-якій валюті
Про це написав прессекретар банку Олег Серга y Facebook."Українці, які через воєнні дії опинилися за кордоном, можуть без обмежень оплачувати покупки будь-якою карткою ПриватБанку в будь-якій валюті. Клієнти ПриватБанку зможуть платити всюди, де працюють безконтактні платежі, смартфоном через Apple Pay та Google Pay, а також знімати готівку у банкоматах за кордоном", - повідомив він.
Серга зазначив, що ліміт зняття валюти з карток становить до 30 тис. грнна день.
Він додав, що для всіх відкрита без обмежень можливість оплачувати картками покупки на іноземних сайтах, купувати квитки на транспорт.
Для оплати у доларах США та євро використовується поточний курс ПриватБанку.
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