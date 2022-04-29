Про це повідомив член наглядової ради банку Роман Сульжик.

"Останніми тижнями були перебої з роботою Привату. (...) Ми останні 45 днів працюємо з ЄС. У нас у Дніпрі є дата-центр, коли росіяни бомбили Дніпро, там повилітали шибки. Ви розумієте, що було б, якби вони змогли повністю знищити дата-центр у Києві чи в Дніпрі?" - сказав він під час онлайн-дискусії "Банківський сектор України: Як зберегти стійкість під час війни" Центру економічної стратегії та German Economic Team.

Він пояснив, що таке стало можливим завдяки дозволу Нацбанку з 1 березня мати клієнтські дані за межами країни.

Як пояснила пресслужба банку, наразі всі основні застосунки та сервіси ПриватБанку успішно перенесені до хмарного сховища, щоб забезпечити доступ клієнтів до фінансових послуг у будь-який момент.

За інформацією фінустанови, загалом було перенесено 3,5 тис. серверів, понад 270 важливих застосунків і понад 4 петабайти клієнтських даних і транзакцій завантажено в "хмару".



У банку зазначили, що обсяг реалізованих робіт для проєктів такого масштабу в "нормальному" проєктному ІТ-циклі зазвичай займає 1,5 роки.



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