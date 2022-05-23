ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему: крадуть фінансові дані під прикриттям держдопомоги
Шахраї намагаються виманити в українців дані їхніх банківських рахунків під прикриттям державної допомоги та "перевірки карток"
Про це повідомив ПриватБанк у релізі.
"За даними служби безпеки банку, 23 травня шахраї почали розповсюдження через соцмережі фейкове повідомлення про термінову "перевірку карток" під приводом виплати допомоги від держави", – йдеться у повідомленні.
Шахраї пропонують клієнтам для “перевірки” картки перейти за посиланням на фішинговий сайт, а там викрадають їхні фінансові дані.
Натомість уся інформація про державні виплати та державну допомогу розміщена на офіційних ресурсах.
"Якщо ви отримали повідомлення про подібні фейки, ні в якому разі не можна переходити за посиланням на шахрайські ресурси", – застерігає банк.
- Нагадаємо, шахраї розсилають фейковий чат-бот Є-підтримки.
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