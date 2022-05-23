Про це повідомив ПриватБанк у релізі.

"За даними служби безпеки банку, 23 травня шахраї почали розповсюдження через соцмережі фейкове повідомлення про термінову "перевірку карток" під приводом виплати допомоги від держави", – йдеться у повідомленні.

Шахраї пропонують клієнтам для “перевірки” картки перейти за посиланням на фішинговий сайт, а там викрадають їхні фінансові дані.

Натомість уся інформація про державні виплати та державну допомогу розміщена на офіційних ресурсах.

"Якщо ви отримали повідомлення про подібні фейки, ні в якому разі не можна переходити за посиланням на шахрайські ресурси", – застерігає банк.

Нагадаємо, шахраї розсилають фейковий чат-бот Є-підтримки.

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