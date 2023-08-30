ПриватБанк відкрив онлайн-продаж валюти. Деталі
Клієнти ПриватБанку можуть придбати іноземну валюту для зарахування на валютні картки чи рахунки: це можна зробити онлайн у застосунку Приват24
Про це інформує пресслужба банку.
Зазначається, що продаж валюти здійснюватиметься за поточним картковим курсом банку та в межах встановлених Національним банком України лімітів: у сумі до 50 тисяч гривень на місяць.
"Щоб купити валюту у Приват24 треба зайти у меню “Перекази на картки” вибрати гривневу картку, з якої будуть списані кошти та картку в доларах США чи євро, на яку буде зарахована валюта", - йдеться у повідомленні.
У разі відсутності валютної картки, digital картку можна оформити у застосунку безкоштовно.
- Раніше Національний банк України пом'якшив продаж іноземної валюти населенню. З 29 серпня, вперше з початку повномасштабної війни, банкам дозволили продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції.
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