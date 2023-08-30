ПриватБанк відкрив онлайн-продаж валюти. Деталі

Про це інформує пресслужба банку.

Зазначається, що продаж валюти здійснюватиметься за поточним картковим курсом банку та в межах встановлених Національним банком України лімітів: у сумі до 50 тисяч гривень на місяць.

"Щоб купити валюту у Приват24 треба зайти у меню “Перекази на картки” вибрати гривневу картку, з якої будуть списані кошти та картку в доларах США чи євро, на яку буде зарахована валюта", - йдеться у повідомленні.

У разі відсутності валютної картки, digital картку можна оформити у застосунку безкоштовно.