НБУ пом'якшив продаж іноземної валюти населенню. Які умови
З 29 серпня вперше з початку повномасштабної війни НБУ дозволить банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції
Про це повідомляє сайт НБУ.
"Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку", - йдеться у повідомленні.
Крім того, НБУ збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.
"Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом", - пояснює НБУ.
Дії НБУ спрямовані зокрема на мінімізацію множинності обмінних курсів в межах стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.
Нацбанк зазначає, що за потреби готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів.
- Раніше голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що Україна накопичила рекордний обсяг золотовалютних резервів - $38,999 млрд станом на 1 липня.
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