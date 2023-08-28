НБУ пом'якшив продаж іноземної валюти населенню. Які умови

Про це повідомляє сайт НБУ.

"Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, НБУ збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

"Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом", - пояснює НБУ.

Дії НБУ спрямовані зокрема на мінімізацію множинності обмінних курсів в межах стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Нацбанк зазначає, що за потреби готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів.