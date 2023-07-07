Україна накопичила рекордний рівень золотовалютних резервів, - НБУ
Станом на 1 липня обсяг українських золотовалютних резервів склав 38,999 млрд доларів. До цього максимальним був рівень 1 травня 2011 року – 38,352 млрд доларів
Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.
За словами Пишного, це найвищий рівень резервів за всю історію незалежної України, пояснивши, що стільки накопичити вдалося завдяки вливанням допомоги від партнерів.
"Неймовірний результат для країни в умовах повномасштабної війни. Україна сьогодні – це унікальний приклад держави, яка змогла згуртувати навколо себе глобальний периметр підтримки. Залученість міжнародних партнерів – надпотужна, а обсяги зовнішнього фінансування – історичні", - написав він.
Тільки в червні, за його даними, на рахунки уряду надійшло: 1,6 млрд доларів від ЄС, 1,2 млрд доларів від США, 69,1 млн доларів від Світового банку, 15,0 млн доларів від уряду Фінляндії.
Пишний також нагадав, що в червні Україна успішно пройшла перший перегляд програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом і отримала другий транш за програмою – 886,0 млн доларів.
- Нагадаємо, у березні минулого року золотовалютні резерви України зросли лише на 2%.
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