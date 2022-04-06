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У березні золотовалютні резерви України зросли на 2%

6 квітня, 2022 середа
20:27
Економіка НБУ

За підсумками березня золотовалютні резерви України зросли на 2% насамперед завдяки надходженню фінансування від міжнародних партнерів, яке компенсувало продаж валюти

Про це повідомляє НБУ.

Станом на 1 квітня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $28 107,5 млн. Загалом упродовж березня динаміку резервів визначали три чинники. По-перше, операції з управління державним боргом.

"Валютні надходження на користь уряду становили $3 274 млн. Зокрема, $1 006 млн СПЗ надійшли від МВФ (у межах Інструменту швидкого фінансування, RFI), 639 млн євро – від Європейського інвестиційного банку, 588 млн євро – від ЄС, а також $111 млн та 312 млн євро – від Світового банку. Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив $283 млн. З цієї суми $205 млн спрямовано на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП) та $44 млн – на обслуговування та погашення внутрішніх держоблігацій (ОВДП), номінованих у валюті. Крім того, у березні Національний банк та Уряд України сплатили $680 млн на користь МВФ", - йдеться у повідомленні НБУ.

Також вплинули операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

"Після вторгнення російських загарбників на територію України з 24 лютого валютний ринок працює в режимі обмежень. Це важливо для захисту стабільності фінансової системи України, її надійного функціонування. З огляду на обмеження більшість операцій на валютному ринку в березні здійснювалися між банками та Національним банком. Загалом у минулому місяці Нацбанк продав на валютному ринку $2 476 млн й викупив $748 млн. Отже, чистий продаж валюти центробанком становить $1 728 млн", - наголосили в НБУ.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів, унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їх вартість зменшилася на $28 млн.

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НБУ
золотовалютні резерви
війна з Росією
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