ПриватБанк змінив вартість відправки для SWIFT-переказів

Про це пише пресслужба банку.

"Відтепер для закордонних та внутрішніх переказів діє єдиний тариф - 0,5% від суми, але не менше ніж 5 гривень і не більше ніж 100 доларів (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ)", - йдеться в заяві.

Це означає, що тариф для SWIFT-переказів по Україні знизився удвічі, а максимальна комісія зменшилася у 5 разів.

Крім того, ПриватБанк не стягує комісії за SWIFT-перекази на підтримку ЗСУ та оплату медичних послуг.

ПриватБанк також покращив інтерфейс Приват24 для керування грошовими та SWIFT-переказами. У новому меню "Перекази" можна повторити, повернути або відповісти на переказ з архіву переказів.

Як відправити SWIFT-переказ по Україні чи за кордон - у відео.