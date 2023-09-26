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ПриватБанк змінив вартість відправки для SWIFT-переказів

26 вересня, 2023 вiвторок
12:26
Економіка ПриватБанк

Від 26 вересня державний ПриватБанк змінює вартість відправлення SWIFT-переказів. Тарифи по Україні знижені вдвічі

Про це пише пресслужба банку.

"Відтепер для закордонних та внутрішніх переказів діє єдиний тариф - 0,5% від суми, але не менше ніж 5 гривень і не більше ніж 100 доларів (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ)", - йдеться в заяві.

Це означає, що тариф для SWIFT-переказів по Україні знизився удвічі, а максимальна комісія зменшилася у 5 разів.

Крім того, ПриватБанк не стягує комісії за SWIFT-перекази на підтримку ЗСУ та оплату медичних послуг.

ПриватБанк також покращив інтерфейс Приват24 для керування грошовими та SWIFT-переказами. У новому меню "Перекази" можна повторити, повернути або відповісти на переказ з архіву переказів.

Як відправити SWIFT-переказ по Україні чи за кордон - у відео.

  • З 30 серпня клієнти ПриватБанку можуть придбати іноземну валюту для зарахування на валютні картки чи рахунки: це можна зробити онлайн у застосунку Приват24. 
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