ПриватБанк змінив вартість відправки для SWIFT-переказів
Від 26 вересня державний ПриватБанк змінює вартість відправлення SWIFT-переказів. Тарифи по Україні знижені вдвічі
Про це пише пресслужба банку.
"Відтепер для закордонних та внутрішніх переказів діє єдиний тариф - 0,5% від суми, але не менше ніж 5 гривень і не більше ніж 100 доларів (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ)", - йдеться в заяві.
Це означає, що тариф для SWIFT-переказів по Україні знизився удвічі, а максимальна комісія зменшилася у 5 разів.
Крім того, ПриватБанк не стягує комісії за SWIFT-перекази на підтримку ЗСУ та оплату медичних послуг.
ПриватБанк також покращив інтерфейс Приват24 для керування грошовими та SWIFT-переказами. У новому меню "Перекази" можна повторити, повернути або відповісти на переказ з архіву переказів.
Як відправити SWIFT-переказ по Україні чи за кордон - у відео.
- З 30 серпня клієнти ПриватБанку можуть придбати іноземну валюту для зарахування на валютні картки чи рахунки: це можна зробити онлайн у застосунку Приват24.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.15Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе