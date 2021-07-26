Привласнили майже 5 млн грн: на Вінниччині правоохоронці викрили посадовців санаторію

Про це повідомляє прес-центр Нацполіції.



Згідно з актом ревізії сума привласнених у такий спосіб коштів склала 4 млн 800 тис. грн.



Слідством встановлено, що протягом декількох років кошти, які відпочивальники платили за амбулаторне лікування та доплати за продовження терміну путівок, були не оприбутковані, а подані ними заяви та прибуткові касові ордери знищені.



З метою приховування злочинних дій та уникнення кримінальної відповідальності, зокрема, колишній старший касир санаторію складала та підписувала акти про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігалися у касі санаторію, куди були внесені завідомо неправдиві відомості.



Наразі зловмисниці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає максимальне покарання - до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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