Призер Олімпіади-2020 Хижняк розповів, чим займатиметься далі

Про це повідомляє LIGA.Life.



За словами Хижняка, найближчі три роки він продовжить виступати в любителях і готуватиметься до Олімпіади-2024.



"Я не боюся втратити ці три роки до Олімпіади-2024. Думаю, в професійний бокс треба переходити тоді, коли ти готовий. Це інший бокс, інша тимчасова дистанція - замість трьох раундів у тебе дванадцять, інші суперники, інший підхід. Це - не просто виступити вдало на Олімпіаді, а завтра отримати професійний контракт. Упевнений, що три роки до Олімпіади в Парижі краще підготують мене до професійного боксу", - розповів Олександр Хижняк.

Нагадаємо, 7 серпня український боксер Олександр Хижняк програв у фіналі Олімпійських ігор у Токіо бразильцю Еберту Соузі та здобув срібну нагороду.

8 серпня генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк закликав Хижняка перейти у професіонали.

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