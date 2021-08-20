Призер Олімпіади-2020 Хижняк розповів, чим займатиметься далі
Срібний призер Олімпіади в Токіо Олександр Хижняк розповів, що поки не спішить ставати професійним боксером
Про це повідомляє LIGA.Life.
За словами Хижняка, найближчі три роки він продовжить виступати в любителях і готуватиметься до Олімпіади-2024.
"Я не боюся втратити ці три роки до Олімпіади-2024. Думаю, в професійний бокс треба переходити тоді, коли ти готовий. Це інший бокс, інша тимчасова дистанція - замість трьох раундів у тебе дванадцять, інші суперники, інший підхід. Це - не просто виступити вдало на Олімпіаді, а завтра отримати професійний контракт. Упевнений, що три роки до Олімпіади в Парижі краще підготують мене до професійного боксу", - розповів Олександр Хижняк.
- Нагадаємо, 7 серпня український боксер Олександр Хижняк програв у фіналі Олімпійських ігор у Токіо бразильцю Еберту Соузі та здобув срібну нагороду.
- 8 серпня генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк закликав Хижняка перейти у професіонали.
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