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Промоутер Усика запропонував Хижняку контракт у профі

8 серпня, 2021 неділя
14:58
Спорт Олександр Хижняк

Генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк закликав срібного медаліста Олімпіади-2020 Олександра Хижняка перейти у професіонали

Про це він заявив у етері UA:Перший.  

За словами промоутера, заява боксера про бажання залишитися серед любителів та виступити на Олімпіаді-2024, після поразки у фіналі Ігор у Токіо від бразильця Еберта Соузи, є емоційною. 

"Думаю, що думка з приводу бажання битися на Олімпіаді в Парижі, яке озвучив Олександр, трохи емоційна. Вона була сформована швидко після негативного результату. Я думаю, Олександру потрібно робити висновки з приводу своєї тактики і переходити в профі. Якщо він залишиться в любителях, не факт, що не з'являться нові перспективні зірки в його вазі", - сказав Красюк. 

Він нагадав, що пропонував Хижняку перейти у професіонали ще два-три роки тому. 

"Ще два-три  роки тому ми спілкувалися з ним з приводу переходу в профі з можливістю як і раніше боксувати в любителях. Ще тоді я пропонував йому умови, як чемпіону Олімпіади, незалежно від того, стане він ним чи ні. Зараз моя пропозиція не змінюється", - запевнив Красюк. 

Він також пообіцяв зробити Хижняка чемпіоном світу серед профі. 

"Я йому запропоную ті ж умови, як чемпіону Олімпіади. У мене є розуміння, як його вести і привести до титулу чемпіона світу за досить короткий термін. Олександр сказав, що хоче взяти реванш, але, думаю, на той час він вже буде в профі. За 3 роки він якщо не буде чемпіоном світу, то претендентом точно", - переконаний Красюк, який є промоутером Олександра Усика. 

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Бокс
Олімпіада-2020
Олександр Хижняк
Олександр Красюк
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