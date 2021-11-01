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Призерка Олімпіади-2020 Терлюга розповіла, чи збирається завершити кар'єру

1 листопада, 2021 понедiлок
16:58
Спорт Анжеліка Терлюга (праворуч)

Срібна призерка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга, розповіла, що не збирається завершувати кар'єру

Про це повідомляє XSPORT.

За словами Терлюги, після закінчення Олімпіади-2020 вона зробила в спорті паузу, відпочила і тепер готова до ЧС з карате.

"Після Олімпіади я відпочивала від спорту. Займалася своїм особистим життям, вийшла заміж. Хочу поїхати на ЧС в Дубай. Ну а потім подивимося. Поки що у моїх планах немає завершення спортивної кар'єри. Тому просто стежте за новинами на моїх сторінках у соцмережах. Я ще сама не вирішила, як далі повернеться моє життя. Життя настільки непередбачуване. Я не думала, що колись буду учасником Олімпіади, потім навіть боялася мріяти про медаль. А зараз у мене є і перша, і друга. І я боюся загадувати щось. Нехай буде як буде", – сказала Анжеліка Терлюга.

Чемпіонат світу пройде з 16 до 21 листопада 2021 року.

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Олімпіада-2020
карате
завершення кар'єри
Олімпійські ігри
Дубай
Токіо-2020
ЧС
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