Призерка Олімпіади-2020 Терлюга розповіла, чи збирається завершити кар'єру

Про це повідомляє XSPORT.



За словами Терлюги, після закінчення Олімпіади-2020 вона зробила в спорті паузу, відпочила і тепер готова до ЧС з карате.



"Після Олімпіади я відпочивала від спорту. Займалася своїм особистим життям, вийшла заміж. Хочу поїхати на ЧС в Дубай. Ну а потім подивимося. Поки що у моїх планах немає завершення спортивної кар'єри. Тому просто стежте за новинами на моїх сторінках у соцмережах. Я ще сама не вирішила, як далі повернеться моє життя. Життя настільки непередбачуване. Я не думала, що колись буду учасником Олімпіади, потім навіть боялася мріяти про медаль. А зараз у мене є і перша, і друга. І я боюся загадувати щось. Нехай буде як буде", – сказала Анжеліка Терлюга.



Чемпіонат світу пройде з 16 до 21 листопада 2021 року.

Нагадаємо, 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль Олімпіади-2020 у ваговій категорії до 55 кг. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb