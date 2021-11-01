Призерка Олімпіади-2020 Терлюга розповіла, чи збирається завершити кар'єру
Срібна призерка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга, розповіла, що не збирається завершувати кар'єру
Про це повідомляє XSPORT.
За словами Терлюги, після закінчення Олімпіади-2020 вона зробила в спорті паузу, відпочила і тепер готова до ЧС з карате.
"Після Олімпіади я відпочивала від спорту. Займалася своїм особистим життям, вийшла заміж. Хочу поїхати на ЧС в Дубай. Ну а потім подивимося. Поки що у моїх планах немає завершення спортивної кар'єри. Тому просто стежте за новинами на моїх сторінках у соцмережах. Я ще сама не вирішила, як далі повернеться моє життя. Життя настільки непередбачуване. Я не думала, що колись буду учасником Олімпіади, потім навіть боялася мріяти про медаль. А зараз у мене є і перша, і друга. І я боюся загадувати щось. Нехай буде як буде", – сказала Анжеліка Терлюга.
Чемпіонат світу пройде з 16 до 21 листопада 2021 року.
- Нагадаємо, 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль Олімпіади-2020 у ваговій категорії до 55 кг.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.23Продаж 30.66
- Актуальне
- Важливе