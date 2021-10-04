Призерка Олімпіади-2020 Терлюга звабила фанатів новою світлиною з відпочинку на Мальдівах

Зараз каратистка Анжеліка Терлюга відпочиває на Мальдівах. Українська спортсменка перебуває у медовій відпустці після весілля, яке відбулось у вересні.



Терлюга опублікувала у себе в Instagram звабливий кадр, де вона позує в купальнику та хизується своєю фігурою. Фани в коментарях "засипляють" каратистку компліментами.



"Як же тут красиво. Складно передати словами...Я в моменті...", - підписала фото Анжеліка Терлюга.





Нагадаємо, 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль Олімпіади-2020 у ваговій категорії до 55 кг. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb