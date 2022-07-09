Про це повідомили на офіційному сайті Національної поліції України.

За даними слідства, під час тимчасової окупації населених пунктів Київської області зловмисник співпрацював із ворогом, а саме: передавав документацію з селищної ради військовим рф стосовно учасників АТО та осіб, які брали участь в операції об’єднаних сил, стратегічних об’єктів інфраструктури Бучанського району; агітував місцеве населення підтримувати та співпрацювати з окупантами, роздаючи їм гуманітарну допомогу від РФ.

Зазначається, що в березні 2022 року за вказівкою окупантів чоловік організував збори, де його призначили старостою кількох сіл. "Крісло посадовця" він займав, допоки українські захисники не звільнили Київщину від російської армії.



У травні поліцейські затримали так званого старосту та на підставі отриманих доказів повідомили йому про підозру за ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Крім того, оперативники ДСР та слідчі ГСУ Нацполіції провели обшуки та вилучили гуманітарну допомогу від окупантів, "чорнові" записи та інші докази, що мали значення для слідства.

За скоєне обвинуваченому загрожує до 12-ти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10-ти до 15-ти років та з конфіскацією майна або без такої.

5 липня радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що окупанти створили на Херсонщині уряд, до якого увійшли колаборанти Сальдо, Булюк, Семенчев та Ковальов.

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