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Ексклюзив

Окупанти на Херсонщині створили уряд з колаборантів, - радник голови ОВА Хлань

5 липня, 2022 вiвторок
08:44
війна з Росією Херсон

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань розповів, що окупанти створили на Херсонщині уряд, до якого увійшли колаборанти Сальдо, Булюк, Семенчев та Ковальов

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Плани окупантів щодо Херсонщини постійно міняються. Від початку окупації в них було чимало планів, однак жоден вони не змогли реалізувати й не зможуть. Оскільки херсонці не дозволять окупантам господарювати на нашій землі. Окупанти вже створили комітет спротиву і призначали туди колаборантів, зокрема Сальдо, Булюка та Семенчева", - розповів Хлань.

Депутат також зауважив, що колаборанти не відчувають себе в безпеці через активний партизанський рух на Херсонщині.

"В останні вихідні весь Херсон був повністю перекритий. Вся область була посилена військовими Російської Федерації.Це свідчить про те, що окупанти та колаборанти не відчувають себе в безпеці. Вони можуть розповідати, що Росія в Херсоні назавжди для того, щоб один одного підтримувати і не більше. Олексій Ковальов теж, до речі, був в комітеті, але опинився в лікарні. Його окупанти призначили аграрним міністром. До речі, окупанти створили майже цілий уряд з колаборантів. Однак, як у випадку Олексія Ковальова, в лікарні багато хто з колаборантів просто не потрапить", - додав він.

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російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
колаборанти
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