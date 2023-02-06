Почну з того, що будь-який вплив на масову свідомість підпорядковується чіткому алгоритму, розпізнати який для спеціаліста не становить проблеми.

Тож схема проста, як двері.

Перший етап. Береться випадкова, або штучно створена подія А, яка може бути використана для торпедуванням інформаційного простору через те, що містять соціально дратівливий підтекст.

Другий етап. Тут використовується пропаганда, задача якої створити резонанс та надати події А потрібного маніпулятору тлумачення.

Етап третій. В гру вводиться інша подія. Назвемо її "подія В". Вона має підтвердити подію А та створити у публіки враження системності проблеми.

Етап четвертий — знову пропагандистський. Тут, на тої події В, згадується подія А.

Тлумачення, колись навіяні маніпулятором, трансформуються у хибні висновки й множаться. На цьому етапі потрібен хайп. Істина вже нікого не цікавить. Публіку підштовхують до дій потрібних маніпулятору.

Чотириетапна схема ніколи не запускається виключно за для навіювання, або розповсюдження потрібної маніпулятору інформації. Вплив полягає у спонуканні того, ким маніпулюють, до потрібних маніпулятору дій. Пропаганда тут тільки допоміжний інструмент

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Іншими словами, ця чотириетапна схема ніколи не запускається виключно за для навіювання, або розповсюдження потрібної маніпулятору інформації. Вплив полягає у спонуканні того, ким маніпулюють, до потрібних маніпулятору дій. Пропаганда тут тільки допоміжний інструмент.

Насправді етапів може бути більше ніж чотири. Але всі вони вибудовуються за схемою "вкинута в інфопростір подія — хибне трактування — потрібний маніпулятору висновок". І так доти, доки не здійсниться потрібна дія заради якої все це запускалося.

А тепер дивимося на етапи:

- подія А — яйця по 17 грн.

- тлумачення події А — в Міноборони крадуть не просто, а під час війни з Росією і винен безпосередньо Резніков.

- подія В — Лієв та його біографія.

- тлумачення — Резніков набрав до Міноборони шпигунів та зрадників, а ще там крадуть.

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Я хотіла б нагадати, що російський наступ вже розпочався. За кілька тижнів він набере сили. А й нас знецінені всі: військове, політичне, громадянське, журналістське середовище

Зараз ми несемося через вир вкидів, сумнівних інсайдів, тлумачень, несправжніх паспортів та інших "прєлєстєй". В очах публіки винні вже всі, а не тільки Резніков, "рибу" про відставку якого підготували чи не всі редакції країни.

І тут я хотіла б нагадати, що російський наступ вже розпочався. За кілька тижнів він набере сили. А й нас знецінені всі: військове, політичне, громадянське, журналістське середовище. Суспільство не має нікого, хто б не був не замазаний у цьому "торжестві неуйомної діяльності". Сумно. Але чи випадково?

Джерело

Про авторку: Лариса Волошина, журналістка, психологиня

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