Про Чернігів, судячи з радісних посмішок президента на світлинах з Нідерландів, вже забули.

Скоріше за все, в ОПУ впевнені, що ракетного удару, під час чергового піар-заходу, не буде.

Висновок напрошується один: або повні ідіоти, для яких війна — це перебування в комфортному бункері, коли твої діти надійно сховані за кордоном, або "по своім стрєлять не будут".

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Щодо майбутнього нашої країни.

Демократичні вибори є ключовим кроком у розвитку України.

Проте, наразі, так само важливою є підтримка від міжнародної спільноти, яка буде актуальною і після нашої перемоги.

Якщо наші міжнародні партнери допоможуть нам відновити порядок та правопорядок, ми отримаємо шанс на довготривалий розвиток та стабільність.

Багато аналітиків та експертів вважають що союзникам слід ввести військово-цивільну адміністрацію, заморозити закордонні кошти та майно корупціонерів, покарати винних у втратах територій та загибелі громадян.

Також є думка про тимчасову заборону виборів, необхідність призначення на ключові посади людей з бездоганною репутацією (такі ще є в нашій країні), проведення глибокої фільтрації кадрів.

Це може стати нашим шансом на майбутнє.

Самі ми цього вже зробити не під силу.

На жаль, іншого виходу не бачу.

Ваша думка, друзі?

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Про автора. Олександр Мирний, підприємець, український політик

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