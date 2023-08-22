Час нагадати: "Якщо у моєму оточенні виявиться хоча б один корупціонер..."
Наші Герої на фронті, ціною свого життя, дають нам час порозумнішати. Вони не будуть за нас розв'язувати проблеми
Нагадую.
"Якщо у моєму оточенні виявиться хоча б один корупціонер, я одразу піду у відставку".
Це ще раз доводить, що людина господар свого слова.
Хоче дає, хоче забирає.
Про кількість з оточення, які перейшли на бік ворога або схоплені за руку на хабарях, нагадувати не буду.
Бо ім'я їм — легіон.
Нє врємя товаріщ, война!
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І про ППО, закатані в асфальт, перетворені на барабани та вілли в Іспанії та Італії, теж не нагадуватиму.
Бо тоді струнка схема звинувачення наших партнерів в тому, що саме вони винні в усіх наших невдачах, дасть тріщину.
Закінчуючи.
Наші Герої на фронті, ціною свого життя, дають нам час порозумнішати. Вони не будуть за нас розв'язувати проблеми, які ми, з власної мовчазної згоди, плекаємо в тилу.
"Хлопці прийдуть — порядок наведуть" не спрацює.
Їм самим потрібна буде допомога.
Вчимося, поки є час, бути відповідальними за себе і свою Батьківщину.
Інакше країну буде знищено.
Про автора. Олександр Мирний, підприємець, український політик
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