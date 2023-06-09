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OPINION

Про ейджизм у телевізорі

Лєна Чиченіна
9 червня, 2023 п'ятниця
20:03
Погляд Лєна Чиченіна

Колеги часто у різних матеріалах називають героїв "дідусь", "бабуся", "старенька"...

От сюжет на тєліку, наприклад. Йдеться про пані Ларису, яка щось там коментує. І журналіст робить закадр: "Старенька стверджує, що комунальники у той день не приїздили".

Мене завжди це підбішувало. Яка нах*р старенька? Що це взагалі за характеристика людини у новинах? Але навіть не це погано. Дуже часто ти бачиш на екрані людину років 65, а журналіст вирішує, що це вже бабулєнція "одною ногою у могилі".

Те саме постійно із цими розмовами про "давай рожай". Бо ж понарожають тут сорокалєтні, а дітям потім у старших класах не на діскатєкі бігай, а матеру доглядай, у якої вже Альцгеймер, вставна щелепа і ціпок.

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Поспішаю нагадати, що актору Олексію Горбунову - 61, Станіславу Боклану - 63, а Лесю Подервʼянському - 70

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І ось, ми знову тут. 62-річний сторож лікарні у нас скрізь "дідусь". Ви там що, геть ку-ку? У вас там взагалі життя коли закінчується? Після університету? Може статтю напишете "Чого не можна носити жінкам після 30"? Ой, сорі, вона вже написана у різних варіаціях. Там кажуть, що я мушу викинути половину свого гардероба, синій лак для нігтів і готуватися до земельки.

У звʼязку із цим поспішаю нагадати, що актору Олексію Горбунову - 61, Станіславу Боклану - 63, а Лесю Подервʼянському - 70.

Тому покайтесь, браття, і не робiть х*йнi.

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Про автораЛєна Чиченіна – журналістка.

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