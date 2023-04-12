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Про інтригу українсько-польських взаємин

Євген Магда
12 квітня, 2023 середа
08:02
Погляд Євген Магда

Порозуміння на словах таїть у собі цілковиті несподіванки

Насправді є ще одна інтрига у польсько-українських взаєминах.

У квітні 2015 року польський президент Броніслав Коморовський відвідав Київ, виступив з трибуни Верховної Ради.

За кілька годин після його виступу Рада ухвалила закон, який передбачав вшанування воїнів УПА, що польський істеблішмент сприйняв як публічний ляпас.

"Платформа" програла ті вибори, до влади прийшла партія "ПіС".

Якщо порозуміння лише на словах, то "ПіС" варто пакувати валізи

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У квітні 2023 року український президент Володимир Зеленський відвідує Варшаву, виступає поряд з польським колегою Анджеєм Дудою.

Публічно заявляє, що Україна та Польща порозумілися у питанні експорту українського зерна до Польщі.

Восени цього року у Польщі парламентські вибори.

Так от, якщо порозуміння лише на словах, то "ПіС" варто пакувати валізи.

Джерело

Про автора. Євген Магда, політолог

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