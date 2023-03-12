Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Про історію як протидію пропаганді
OPINION

Про історію як протидію пропаганді

Сергій Марченко
12 березня, 2023 неділя
08:02
Погляд Сергій Марченко

Наш ефективний спротив московській агресії відбувся завдяки тому, що ми ідентифікуємо себе як українців

Ідентифікація себе українцями набагато спрощується, якщо знати історію України. Особливо, в контексті постійних війн з Лаптєстаном та їх руйнівних наслідків для українського етносу. Сучасні спроби лаптєногих видати себе за наших братів легко розбиваються об історію їхніх підступів, зрад, невиправданої жорстокості. На того, хто знає історію їхньої підлості, лаптєстанські брехні вже не діють.

Читайте також: Синдром вдаваної безпорадності

Велика кількість колаборантів на окупованому Донбасі та в Криму – прямий наслідок нездалої культурної політики України та недбалого ставлення до історії. Частина людей на окупованих територіях ідентифікують себе як московитів і це полегшило окупацію цих територій у 2014 році.

Велика кількість колаборантів на окупованому Донбасі та в Криму – прямий наслідок нездалої культурної політики України та недбалого ставлення до історії

Попри війну, частина українців досі продовжує вважати себе московитами. Вони перебувають в московському культурному полі й вважають, що "нє всьо так адназначна".

Читайте також: ... І на троні вмоститься закомплексований і самозакоханий авторитаризм

Для майбутнього країни критично важливе збільшення кількості громадян, які вважають себе українцями. Вплив Московії великий і нікуди після війни не дінеться. Дієвий спосіб протидії ворожій пропаганді – збільшення ролі історії в навчальних програмах. Це той предмет, що розказує нам про те, ким ми є.

І коли міністерство Плагіату, освіти та науки імені Шкарлета виключає історію з обов'язкових предметів на ЗНО, мені не вистачає цензурних слів, щоб описати цей п*здець.

Роль Шкарлета давно вийшла за рамки уявлень про нього як дрібного провінційного злодюжки. Зараз діяльність Шкарлета в МОН ставить під загрозу національну безпеку

Роль Шкарлета давно вийшла за рамки уявлень про нього як дрібного провінційного злодюжки. Зараз діяльність Шкарлета в МОН ставить під загрозу національну безпеку. І, якби НАБУ зосередилося на ньому, а не на відставних чиновниках, користі державі було б набагато більше.

Поверніть історію України в ЗНО!!!

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Росія
освіта
історія України
війна з Росією
колаборанти
Наука
пропаганда
Читайте також:
ЗСУ
11 березня, 2023 субота
РФ чинить тиск на місцевих жителів Донеччини та надалі наступає на 5 напрямках, а ЗСУ відбили понад 100 ворожих атак
Олексій Голобуцький
Автор Олексій Голобуцький
11 березня, 2023 субота
Кремль готує власну "справжню Україну"?
11 березня, 2023 субота
Ф'юрі прокоментував відповідь Усика на свій ультиматум
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.05
    Купівля 38.05
    Продаж 38.9
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
12 березня
08:23
обережно: міни
Землі в Україні, забруднені вибухівкою, можуть сягати розмірів Великої Британії, - NYT
08:06
Ексклюзив
метро Харків
З 12 березня у Харкові відновлює роботу метро та електротранспорт, - депутат райради Ткачук
07:50
Національний музей у Празі з прапором України
Проросійські мітингувальники в Чехії вимагали зняти прапор України, їх затримала поліція
07:30
Міноборони Китаю очолив генерал, який потрапив до санкційного списку США за співпрацю з РФ
07:05
Boeing B-52
Ядерний бомбардувальник США та винищувачі Польщі пролетіли уздовж кордону РФ
06:45
ЗСУ
Генштаб: РФ завдала по Україні 12 авіаційних та 5 ракетних ударів, а ЗСУ відбили 92 ворожих атаки на 5 напрямках
06:20
путін
Кремль втратив контроль над російським інфопростором, - ISW
00:41
Зеленський показав світлини з Бахмута
Прикордонники ліквідували групу "вагнерівців" у промзоні Бахмуту
2023, субота
11 березня
23:46
Молдова
На завтрашній проросійській акції у Кишиневі плануються масові заворушення, - поліція Молдови
23:19
Іран
Азербайджан звинуватив Іран у воєнній провокації
22:54
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили гаубицю Д-30, спостережний пост і 10 росіян
22:29
Валерій Залужний
"Обговорили низку важливих для нас тем": Залужний провів телефонну розмову з генералом Міллі
22:00
Ексклюзив
Зеленський і Путін
Москва перебуває не в тому становищі, щоб роками вести війну, - Фейгін
21:57
Віталій Портников
Телеведучий "Еспресо" Віталій Портников став лауреатом Шевченківської премії
21:42
Анджей Дуда Президент Польщі
Польща розбудовує найбільшу сухопутну армію Європи, - The Telegraph
21:40
Ексклюзив
Лукашенко
Зняття санкцій з транзиту калію буде рятівним колом для Лукашенка, - Санніков
21:23
Ексклюзив
Дана Ярова з дроном-"мавіком"
Хочу борщ у Криму: що українці пишуть на снарядах для русні
21:21
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
Російські терористи з кулеметів і мінометів обстріляли Сумську область
21:11
Ексклюзив
Американські вояки
Американська розвідка назвала країни, які загрожують безпеці США, - професор Нью-Йоркського університету Айзенберг
21:10
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ
Мудрик віддав перший асист за "Челсі" і долучився до перемоги над "Лестером" в АПЛ
21:07
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Заступника начальника військкомату на Одещині покарали за танці під російську музику
20:55
ЗСУ
Спецпідрозділ "Кракен" ліквідував вежі спостереження на території Росії
20:43
Київ
У Києві відновили роботу централізованого теплопостачання
20:39
Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чим зумовлені санкції проти букмекерів
20:38
Оновлено
Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами з С-300
20:32
БПЛА
ЗСУ збили ворожу ракету та БПЛА на Черкащині
20:08
OPINION
Лєна Чиченіна
Про Петлюру і Берію вони розповідають ідентично...
20:00
Ексклюзив
путін
Путін планує захопити Донбас, а з Херсонщини та Запоріжжя зробити розмінну карту, - Фейгін
19:53
Ексклюзив
Дана Ярова із захисником України
"Купуємо бойові дрони та протитанкові снаряди до них", - волонтерка Дана Ярова
19:43
OPINION
Юрій Гудименко, війна на Донбасі, Демократична сокира
Не треба перекладати відповідальність за зміни на тих, хто повернеться з війни
19:16
Ексклюзив
Китай
Наступні десятиліття будуть періодом стримування Китаю, - дипломат Чалий
19:11
Ексклюзив
лукашенко з путіним
Лукашенко та Путін ненавидять один одного, - білоруський опозиціонер Азаров
19:10
Ексклюзив
Білоруські десантники
Військовослужбовців Білорусі зараз тренують для воєнних дій бойові інструктори з Росії, - Санніков
19:00
російські військові окупанти
Мобілізованих з ОРДЛО проти Україні схиляють до отримання паспортів РФ замість "документів" "ДНР-ЛНР", - Генштаб
18:40
Києво-Печерська Лавра
На території Києво-Печерської лаври виявлено 36 незаконних новобудов, - Соня Кошкіна
18:36
Ексклюзив
Марк Фейгін
Апарат влади РФ не збирається розділяти з Путіним відповідальність за війну проти України, - Фейгін
18:33
ФСБ
До Білорусі прибули найманці ФСБ, яких використають для провокацій під виглядом ЗСУ, - російські правозахисники
18:05
OPINION
Віктор Каспрук
Путін увігнав себе в патову ситуацію
18:04
У Гостомелі попрощалися із полеглою під Бахмутом Тетяною Фесенко
Чоловік ніс її на руках 2,5 кілометра. У Гостомелі попрощалися із полеглою під Бахмутом Тетяною Фесенко
17:23
Ігор Клименко
За час повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала понад 152 тисячі житлових будинків і понад 60 тисяч об'єктів інфраструктури
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV