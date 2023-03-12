Ідентифікація себе українцями набагато спрощується, якщо знати історію України. Особливо, в контексті постійних війн з Лаптєстаном та їх руйнівних наслідків для українського етносу. Сучасні спроби лаптєногих видати себе за наших братів легко розбиваються об історію їхніх підступів, зрад, невиправданої жорстокості. На того, хто знає історію їхньої підлості, лаптєстанські брехні вже не діють.

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Велика кількість колаборантів на окупованому Донбасі та в Криму – прямий наслідок нездалої культурної політики України та недбалого ставлення до історії. Частина людей на окупованих територіях ідентифікують себе як московитів і це полегшило окупацію цих територій у 2014 році.

Велика кількість колаборантів на окупованому Донбасі та в Криму – прямий наслідок нездалої культурної політики України та недбалого ставлення до історії

Попри війну, частина українців досі продовжує вважати себе московитами. Вони перебувають в московському культурному полі й вважають, що "нє всьо так адназначна".

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Для майбутнього країни критично важливе збільшення кількості громадян, які вважають себе українцями. Вплив Московії великий і нікуди після війни не дінеться. Дієвий спосіб протидії ворожій пропаганді – збільшення ролі історії в навчальних програмах. Це той предмет, що розказує нам про те, ким ми є.

І коли міністерство Плагіату, освіти та науки імені Шкарлета виключає історію з обов'язкових предметів на ЗНО, мені не вистачає цензурних слів, щоб описати цей п*здець.

Роль Шкарлета давно вийшла за рамки уявлень про нього як дрібного провінційного злодюжки. Зараз діяльність Шкарлета в МОН ставить під загрозу національну безпеку

Роль Шкарлета давно вийшла за рамки уявлень про нього як дрібного провінційного злодюжки. Зараз діяльність Шкарлета в МОН ставить під загрозу національну безпеку. І, якби НАБУ зосередилося на ньому, а не на відставних чиновниках, користі державі було б набагато більше.

Поверніть історію України в ЗНО!!!

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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