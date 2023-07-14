Про маніпуляції з ленд-лізом
В очах посполитого невикористання механізму ленд-лізу виглядає як удар по військових можливостях України
Сильно бісять останнім часом маніпуляції щодо ленд-лізу. Не знаю, як успішно вони "заходять" американцям, але для нашого народу ленд-ліз асоціюється з майже необмеженою військовою-технічною допомогою, котру Штати свого часу надали СРСР і так допомогли здолати Гітлера. Тому, в очах посполитого невикористання механізму ленд-лізу виглядає як удар по військових можливостях України.
Насправді це собача хрінь.
Номенклатура й обсяг допомоги Україні визначаються політичним керівництвом США (на основі рекомендацій Пентагону), виходячи з його (керівництва) оцінки відповідності інтересам своєї держави. А ленд-ліз чи нинішній грантовий — це просто технічні механізми надання цієї допомоги.
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Сучасний спосіб — через виділення Конгресом відповідних фінансових пакетів, котрі адміністрація використовує протягом певного періоду — найбільш "кошерний" і зручний для Білого дому. Принаймні, доти, доки Конгрес підтримує президента в цьому питанні. А ленд-ліз — резервний механізм на випадок, якщо голосів забракне. Для того й прийнятий і лежить у Байдена в шухляді.
До речі, для нас із вами грантова допомога теж вигідніша. Адже суть будь-якого "лізу" - оплата. Принаймні, за ту лізингову техніку та амуніцію, що залишаться після бойових дій, слід було б заплатити (або повернути їх США). Грантова ж допомога такого не передбачає.
Одне слово, коли почуєте, що негідник Байден (за сприяння посла Маркарової) зумисне ігнорує ленд-ліз і тим підриває військові можливості ЗСУ, хапайтеся за канделябр — вами маніпулюють.
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
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