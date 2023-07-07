Соромлюся запитати, а що там з розпіареним понад рік тому американським ленд-лізом?

Упродовж кількох місяців "водили козу", оголошували про безпрецедентне рішення, обіцяли все і вчасно…

Нагадаю, що вже за два з половиною місяці Акт про ленд-ліз втратить чинність — його дія поширюється лише на 2022-23 фінансові роки в США, а це означає, що наприкінці вересня цього року.

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Також хочу нагадати в абсолютних цифрах, що в часи Другої світової за процедурою ленд-лізу США передали Радянському Союзу для перемоги над Німеччиною майже 15 тисяч літаків, близько 7 тисяч танків (новітнього зразка), а також $11,4 млрд (що за нинішнім курсом оцінюють в майже $159 млрд).

Як кажуть, відчуйте різницю.

Цей пост не для того, щоб применшити допомогу, яку нині надають США Україні. Маємо бути вдячні й за те, що отримуємо. Але порівняння — скоріше, про справжнє лідерство і політичну волю. Або про їх відсутність. Це стосується і позиції щодо вступу України до НАТО, до речі, теж.

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства Главком

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