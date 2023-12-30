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OPINION

Про мобілізацію поліцейських та прокурорів

Тетяна Ніколаєнко
30 грудня, 2023 субота
14:07
Погляд Тетяна Ніколаєнко

На полях законопроєкту про мобілізацію

Розглядаючи загальну рамку, здається, ніхто не звернув на це особливу увагу. Та й стосується це людей, яких суспільство не дуже любить, — поліцейських та прокурорів.

Так от, відповідно до проєкту тепер прокурора та поліцейського можна звільнити з посади у випадку мобілізації.

Я знаю, що ви мені скажете — так, як гуляють деякі прокурори зараз у ресторанах, то з них би вже давно сформувати одиниці піхоти. Але…

Уявіть, сидить в САП якийсь прокурор і йому хочеться таки дорахувати збитки якомусь спецімпортеру зброї або якомусь зажраному чиновнику після читання його декларації. А тут його в супермаркеті цап, і на фронт. І посаду — іншому.

На жаль, я знаю дуже мало порядних прокурорів, але мені здається, що ця правка просто зробить одномоментно всіх прокурорів ще лояльнішими й сліпими до злочинів влади.

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Вчора ви читали про поліцейського, який загинув при обстрілі росіянами вокзалу в Херсоні. Днями чула, що херсонських поліцейських, яких демобілізували після звільнення міста, знову повертають в ЗСУ. Тепер, при ухваленні законопроєкту, вони й на роботу повернутись не зможуть…

Як, зрештою, зараз мають почуватись прокурори та поліцейські, які пішли воювати 24 лютого?

Можна спитати, для чого вписали ці норми? Щоб потім пафосно викинути чи щоб прокурори та поліцейські ретельніше відловлювали інших?

Такий собі колгосп тварин виходить…

Джерело

Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка

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мобілізація
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