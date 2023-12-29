Подивимося на вічно воюючий Ізраїль (Україна вже воює більше) - за ізраїльським законодавством, призову на військову службу підлягають усі чоловіки у віці 18-29 років і всі незаміжні жінки у віці 18-26 років. Термін строкової служби для чоловіків - 36 місяців, для жінок - 21 місяць.

Як бачимо — це молоді люди, а не інфарктники та інсультники середнього віку 50 років, як у нашій українській армії.

І це не просто призовники, які у нас "вони ж діти" - це кадровий кістяк ізраїльської професійної армії. Тому що професіонали — це не тільки ті, хто за гроші, а ті, хто вміють воювати. За три роки ізраїльські чоловіки й за майже за два роки ізраїльські жінки цю науку вивчають дуже добре.

Після закінчення строкової служби всі ізраїльтяни зобов'язані проходити щомісячні одноденні та щорічні одномісячні збори. Участь у зборах є таким же обов'язком, як і служба за призовом. Тривалість служби в резерві завершується по досягненню 45 років.

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Тобто, таких дідів, як у нас, в Ізраїлі навіть у резерв не беруть.

Крім того, в Ізраїлі є загальний початковий військовий вишкіл школярів. Щороку старшокласники проходять двотижневі військові збори в польових таборах.

Керують ними офіцери та сержанти. Під час зборів школярі отримують армійську форму, з ними проводяться заняття зі стрілецької, фізичної та стройової підготовки.

А що в Сполучених Штатах, де існує стовідсотково контрактна, професійна армія, створена в 1973 році? На випадок великої війни (а в нас вона велика) передбачена мобілізація за жеребом. Тобто, призивають не тих, кого спіймав військком на вулиці, і дають відстрочку не тому, хто відмазався — все вирішує публічна лотерея, механізм проведення якої добре відпрацьовано в роки Першої, Другої світових війн, під час Корейської та В'єтнамської війни.

Для цього в Штатах працює незалежне урядове агентство Selective Service System (SSS), яке веде облік молодих людей чоловічої статі у віці від 18 до 26 років, включно з іноземними громадянами чоловічої статі, які проживають на території країни понад один рік, за винятком дипломатів. Ухилення від реєстрації в SSS тягне за собою покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Знову, як бачимо, призову підлягають насамперед молоді, сильні, здорові люди, а не пенсіонери. Призов здійснюється за лотереєю, і це принаймні чесно.

Але у нас свій шлях ідіотів, які думають тільки про вибори, тому заграють із виборцем, замість того, щоб рятувати країну.

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Про автора. Юрій Касьянов, волонтер, воїн ЗСУ, активіст ініціативи Армія SOS, керівник ініціативи "A.Drones".

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