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OPINION

Що таке справедлива мобілізація

Юрій Касьянов
29 грудня, 2023 п'ятниця
08:03
Погляд Юрій Касьянов

Хто взагалі має служити в армії в мирний і воєнний час?

Подивимося на вічно воюючий Ізраїль (Україна вже воює більше) - за ізраїльським законодавством, призову на військову службу підлягають усі чоловіки у віці 18-29 років і всі незаміжні жінки у віці 18-26 років. Термін строкової служби для чоловіків - 36 місяців, для жінок - 21 місяць.

Як бачимо — це молоді люди, а не інфарктники та інсультники середнього віку 50 років, як у нашій українській армії.

І це не просто призовники, які у нас "вони ж діти" - це кадровий кістяк ізраїльської професійної армії. Тому що професіонали — це не тільки ті, хто за гроші, а ті, хто вміють воювати. За три роки ізраїльські чоловіки й за майже за два роки ізраїльські жінки цю науку вивчають дуже добре.

Після закінчення строкової служби всі ізраїльтяни зобов'язані проходити щомісячні одноденні та щорічні одномісячні збори. Участь у зборах є таким же обов'язком, як і служба за призовом. Тривалість служби в резерві завершується по досягненню 45 років.

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Тобто, таких дідів, як у нас, в Ізраїлі навіть у резерв не беруть.

Крім того, в Ізраїлі є загальний початковий військовий вишкіл школярів. Щороку старшокласники проходять двотижневі військові збори в польових таборах.

Керують ними офіцери та сержанти. Під час зборів школярі отримують армійську форму, з ними проводяться заняття зі стрілецької, фізичної та стройової підготовки.

А що в Сполучених Штатах, де існує стовідсотково контрактна, професійна армія, створена в 1973 році? На випадок великої війни (а в нас вона велика) передбачена мобілізація за жеребом. Тобто, призивають не тих, кого спіймав військком на вулиці, і дають відстрочку не тому, хто відмазався — все вирішує публічна лотерея, механізм проведення якої добре відпрацьовано в роки Першої, Другої світових війн, під час Корейської та В'єтнамської війни.

Для цього в Штатах працює незалежне урядове агентство Selective Service System (SSS), яке веде облік молодих людей чоловічої статі у віці від 18 до 26 років, включно з іноземними громадянами чоловічої статі, які проживають на території країни понад один рік, за винятком дипломатів. Ухилення від реєстрації в SSS тягне за собою покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Знову, як бачимо, призову підлягають насамперед молоді, сильні, здорові люди, а не пенсіонери. Призов здійснюється за лотереєю, і це принаймні чесно.

Але у нас свій шлях ідіотів, які думають тільки про вибори, тому заграють із виборцем, замість того, щоб рятувати країну.

Джерело

Про автора. Юрій Касьянов, волонтер, воїн ЗСУ, активіст ініціативи Армія SOS, керівник ініціативи "A.Drones".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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