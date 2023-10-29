Американський президент Франклін Рузвельт в 1942 році, у розпал війни, сказав таке: "Усі бойові частини... мають складатися з молодих, сильних чоловіків, які отримали ґрунтовну підготовку. Військовий підрозділ, у якому середній вік бійців дорівнює, скажімо, двадцяти трьом рокам, є більш боєздатною одиницею, ніж такий самий за чисельністю підрозділ із середнім віком тридцять три роки. Що більше таких військ ми посилатимемо на поля битв, то швидше ми переможемо в цій війні, то менших втрат нам коштуватиме перемога.

Я вважаю, що нам необхідно знизити мінімальний призовний вік з двадцяти років до вісімнадцяти. Ми переконалися, що такий захід неминучий і дуже важливий для наближення перемоги. Я дуже добре розумію почуття батьків, чиї сини вступили на військову службу. Ми з моєю дружиною відчуваємо те ж саме".

Син президента був двічі поранений у Першій світовій війні й кілька разів — у Другій світовій. Теодор Рузвельт-молодший був єдиним генералом, який серед перших військових висадився в Нормандії.

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Середній вік бійців нашої української армії — далеко за 40. Такі "штурмовики" мають більше шансів померти від інфаркту, ніж від кулі. Поганий фізичний стан, мала швидкість реакції на полі бою, нездатність витримувати великі навантаження — усе це призводить до невиправдано великих втрат.

Зрозуміле прагнення наших політиків і війну виграти, і бути хорошими для електорату, не бути "вбивцями дітей". Але війни так не виграються. У нашого противника значно більше солдатів, і ще більше вони можуть мобілізувати. А в нас — коли неминуче дійде справа до молодих — може бути вже пізно.

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Мобілізаційний вік треба знижувати. І строкову службу треба повертати. Строкова служба — це базовий військовий вишкіл, це ресурс для заміни бійців, які охороняють тили, важливі об'єкти, державний кордон, полюють на дрони тощо.

Тільки у відносно безпечному тилу — а у воюючій країні немає безпечних місць — у нас перебувають десятки, якщо не сотні тисяч бійців, яких можуть замінити строковики.

Війна — справа молодих.

Пора ухвалювати непопулярні рішення.

Джерело

Про автора. Юрій Касьянов, волонтер, воїн ЗСУ, активіст ініціативи Армія SOS, керівник ініціативи "A.Drones".

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