Чи втомилися ми від війни
Я бачу не втому, а бачу звикання до війни
Західні друзі постійно питають чи втомились ми від війни. І от я задумався про це. Що значить втома від війни? Мабуть, втома від війни — це коли ти читаєш чи дивишся новини про якусь далеку війну, втомлюєшся і виключаєш. Наприклад, у нас в українців могла б бути втома від війни в Сирії. Але чи може бути в нас втома від нашої війни?
І я завжди відповідаю, що у нас немає вибору втомитись. Так, нам всім це нереально набридло, але ми не можемо перемикнути канал, чи поїхати в інше місце.
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Зрештою, я зловив себе на думці, що часто чую “за***ло” все це, але не чую знаєш, я втомився піду геть, зміню сферу діяльності тощо. Бо нам немає куди йти.
Натомість я бачу не втому, а бачу звикання до війни. Щодня ми рутинно читаємо про десятки загиблих наших воїнів і мирних мешканців, чекаємо на нічний звіт ППО. Діти ходять в школи з бомбосховищами. Всі намагаються встигнути доїхати до комендантської години. На вихідні люди гуляють в парках і ресторанах. Торгові центри відновили свою роботу, кінотеатри й театри наповнюються. Спокійно, без істерики готуємося до чергової тяжкої зими, купляючи генератори, акумулятори тощо. Військові почали йти у повноцінні відпустки, відвідуючи свої родини закордоном.
Ми не втомлюємося, ми звикаємо. В цьому немає нічого поганого. У нас немає вибору в цій війні. Ми маємо воювати до перемоги, оскільки вже заплатили велику ціну, і поразка знецінить нашу жертву.
Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
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