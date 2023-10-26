20 жовтня адміністративне управління штабу сухопутних військ ЗСУ розіслало наказ з поміткою "терміново" до усіх підпорядкованих військових частин та з'єднань усіх рівнів надати інформацію про членів керівних органів політичних партій, які мобілізовані до лав ЗСУ. Військові командири мають вказати прізвище, партійну приналежність, назву посади в керівному органі армії, та надати вказану інформацію адмінуправлінню КСВ до 25 жовтня.

Які питання це викликає?

1. На якій законній підставі адміністративне управління штабу КСВ збирає інформацію? Адже армія не має ніякої причетності до політичної діяльності, і не повинна цим цікавитись взагалі. Коли військовослужбовці мобілізуються, їх ніхто не питає про політичні погляди та статуси.

2. Яка причина спонукала начальника адміністративного управління полковника N відірватися від своїх прямих обов'язків і зацікавитись політичними поглядами в армії? Це власна ініціатива N, чи йому хтось наказав так зробити? Можна було б подумати, що з документообігом у КСВ повний порядок, усі рапорти вчасно розглянуті, усі запити оброблені, військовослужбовці вчасно отримують необхідні відповіді та документи, але на жаль, паперовий тягар висить ярмом на шиї військових.

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Навіщо до цього додається ще й питання про політичну приналежність військовослужбовців? Навіщо під час боїв забирають час у командирів військових частин, щоб вони питали підлеглих про політичні погляди та партійний статус, яка в цьому військова необхідність?

3. Чи не виглядає це дуже небезпечною спробою втягнути армію у політичну кампанію на боці однієї з політичних сил? Хіба не розуміє адміністративне управління КСВ, що таке опитування не має ніякого значення для захисту країни, а навпаки — може стати початком дуже небезпечної політизації на офіційному рівні, і потім можуть бути інші питання про політичні погляди в армії, про лояльних та не лояльних з точки зору політики військовослужбовців? Якщо владі треба збирати інформацію про політичні погляди в армії, то навіщо це робиться через Командування Сухопутних військ, хіба це належить до завдань та функцій сухопутних військ?

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Сподіваюсь, командування Сухопутних військ розбереться в ситуації та надасть суспільству та армії пояснення щодо вимог адміністративного управління.

Бо виникає питання — чи нема в цьому наказі ознак перевищення службових повноважень та зловживання службовим становищем з боку окремих посадових осіб?

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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