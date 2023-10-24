Він як ніхто знає, що успіх на виборах залежить просто від настроїв українського народу, і цей настрій мінливий як погода у березні. І його можна сформувати дуже легко.

І навіть якщо об'єктивно за часи великої війни нашукати реальних досягнень і показати їх народу - "дивіться скільки всього я справді кльового зробив"- це ніяк не спрацює. "Безвіз-томос-армія-мова-віра? Нах*й іди, ти нашо брата вбив, барига ліпєцкий?"

Бо українському народу похер на досягнення, український народ голосує серцем. А в серці мозку, як відомо з анатомії, нема. Тому Зеленського легко може перегнати на виборах пес Патрон. Тому що воно, диви, яке мімімі. Це ж песичок. Він то вже точно любить людей.

Усі наступні українські вибори в неозорому майбутньому — це просто наступні сезони шоу "Холостяк". Шалений успіх Арестовича у перші місяці повномасштабного яскраво свідчить. Тому що українці люблять шоу. Дивно, що в нас ще дотепер нема міністерства Красивих Роликів.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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