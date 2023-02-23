Оборона Бахмута, Вугледара та інших позицій, де наші героїчно тримаються, — починає давати свої плоди. В російській армії таки починаються “разброд и шатание”. По-перше, це ріст конфлікту між Пригожиним і Шойгу. На відміну від Кадирова, він не сховався від публічності. Більше того, пішов у відвертий наступ. Фактично Пригожин веде передвиборчу кампанію, для успіху якої йому не вистачає саме захоплення Бахмута. Якби йому це вдалось, — його позиції в російському суспільстві стали б непорушними. Тому він вимагає більше зброї та ресурсів. Тому те, що Пригожин не зміг взяти Бахмут, — не дозволило йому закріпитись і розвивати "Вагнер".

Фактично Пригожин веде передвиборчу кампанію, для успіху якої йому не вистачає саме захоплення Бахмута. Якби йому це вдалось, — його позиції в російському суспільстві стали б непорушними

У відповідь Шойгу розуміє, що успіх Пригожина є ударом по ньому і його підходах до війни. Тому максимально блокує шанси "Вагнера", але разом з тим, провал під Вугледаром — не створює шансів і для нього. Цей конфлікт за фактом призведе до серйозних політичних наслідків. Він також показує, що Путін самоусунувся від війни, і не знає як насправді її виграти, а чекає цього від своїх генералів, які починають між собою гру "останній виживший".

По-друге, атака Пригожина на Генштаб створює фон для інших атак. Порушують питання несправедливості в зарплатах добровольців і кадрових. Почали писати про багато фактів обману поранених з виплатами. В ЛДНР почався кіпіш щодо приниження їхніх "офіцерів" через те, що вони не проходили офіцерські навчання. Кожний новий день відсутності успіху на фронті буде посилювати хвилі невдоволення і бунти в російській армії. З липня "друга армія" може похвалитись хіба що Соледаром, який насправді є селом.

Деморалізація російської армії — найкращий подарунок перед нашим контрнаступом. Цей рік точно завершиться нашою перемогою

У Росії публічно анонсували кадрові зміни, які відбулись ще місяць тому. Ідея російських іпсошників полягала в тому, що нові імена військових керівників загасять невдоволення і створять нові очікування. Але оскільки всі вони призначені місяць тому, то можна стверджувати, що саме вони й відповідають за провал під Бахмутом та іншими місцями.

Деморалізація російської армії — найкращий подарунок перед нашим контрнаступом. Цей рік точно завершиться нашою перемогою.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист