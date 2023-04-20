Членство без ПДЧ. Власне, цього вимагає об'єктивна зміна стратегічної ситуації й дозволяє приклад вступу Фінляндії та Швеції.

Але я ризикну заглянути далі...

Саме політичне рішення про вступ України до НАТО зупинить російську агресію. Не викличе III Світову, як нас і себе залякує дехто, а завершить її перемогою

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Може статися так, що саме політичне рішення про вступ України до НАТО зупинить російську агресію. Не викличе III Світову, як нас і себе залякує дехто, а завершить її перемогою. Нашою спільною перемогою. Змусить Кремль визнати свій стратегічний провал і відповзти.

Звісно, це не гарантує нам автоматичного відновлення суверенітету на усій території, але, по-перше, створює кращі передумови для цього, і по-друге, гарантує нас від нових територіальних втрат у майбутньому.

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Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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