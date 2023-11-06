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OPINION

Про політику перемоги

Ростислав Павленко
6 листопада, 2023 понедiлок
10:03
Погляд Ростислав Павленко

Правилом для кожного має стати "Ні дня без допомоги фронту"

Щонайперше — політика Перемоги вимагає змін у підходах, які сповідує влада.

Адже у влади — важелі, повноваження, ресурси, ДБР і марафон.

Але перемогти ми зможемо лише як суспільство.

Тому ми повинні, координуючи зусилля, домогтися зазначеної зміни у підходах.

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Є кілька напрямків, від яких напряму залежить ефективність України як держави у здобутті Перемоги.

Економіка

Переведення на "воєнні рейки" промисловості, науки, культури – підпорядкувати потребам Перемоги виробництво, розробки та масовий культурний продукт

Дипломатія

Залучення усіх спроможних на потреби виживання України: політиків, експертів громадянського суспільства, друзів України.

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Єдність

Залучення, а не відштовхування проукраїнських сил - для підтримки ЗСУ і контролю за системою

Громади

Забезпечення потреби захисників напряму громадами

Прозорість рішень органів місцевого самоврядування

Організація і "масштабування"- за затвердженим державою стандартом - підготовка (фізична/тактична, такмед, БПЛА тощо).

Суспільство

Об'єднання навколо підтримки фронту, підготовки та перепідготовки до ефективнішої боротьби.

Волонтерство — грошима, часом, роботами.

Особиста участь в ініціативах допомоги фронту.

Загалом, правилом для кожного має стати "Ні дня без допомоги фронту". А щоб усі не робили усе — має бути чітка поінформованість про потреби, а не замовчування проблем.

Кожен із напрямків потребує детального розписування і донесення до влади.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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