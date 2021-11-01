Про проблему з киснем у лікарнях влада знала з попередньої хвилі COVID-19, - Совсун
Народна депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун заявила, що про проблему з киснем для пацієнтів із коронавірусом влада знала ще з попередньої хвилі епідемії, але ніяк не вирішила цю проблему
Про це Совсун сказала в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.
"На сьогоднішній день в Україні близько 77% лікарень потребують обладнання, яке постачає кисень. З іншого боку, в нас є проблема з постачанням кисню в балонах. Це проблеми, про які ми знали ще з попередньої хвилі епідемії коронавірусу. Оскільки більша частина лікарень залежить від кисню, який привозять в балонах, у випадку поломки заводу, який постачає цей кисень, лікарні залишаються ні з чим. Саме тому ще в травні місяці я ініціювала законопроєкт з тим, аби в лікарнях поставити кисневі станції", - сказала Совсун.
За словами нардепки, принципова відмінність полягає в тому, що кисневі станції не потребують зовнішнього постачання кисню. Совсун зауважила, що такий спосіб подачі кисню пацієнтам є кардинально іншим підходом, ніж панічно шукати кисень для хворих на коронавірус.
"Проблему з киснем, яка сталась у лікарнях, можна було б вирішити, якби був прийнятий законопроєкт про встановлення в лікарнях кисневих станцій. Оскільки це кардинально інший підхід до подачі кисню для пацієнтів. І ми б встигли встановити кисневі станції ще до початку третьої хвилі епідемії. Зараз же влада панічно закуповує кисень в Польщі. Такої проблеми не повинно було б бути, якби ми завчасно підготувалися", - сказала Совсун.
Нардепка також зауважила, що кошти, витрачені на встановлення кисневих станцій у лікарнях, не були б витрачені даремно. За її словами, після закупки кисню в Польщі українські лікарні залишаться ні з чим. Натомість, кисневі станції працювали б незалежно від поширення епідемії.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що два українських заводи з постачання кисню до COVID-лікарень призупинили роботу.
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- 26 жовтня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що Україна почала купувати в Польщі медичний кисень для лікарень.
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