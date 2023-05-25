Спочатку нам кажуть категоричне ні, потім позиція м’якшає, потім починають підготовку кадрів і потім дають. Чому Захід діє таким чином?

Річ у тому, що вихід на новий рівень зброї, в першу чергу, є сигналом для Росії. Я нагадую, що ключова стратегія для Заходу — це змусити Росію визнати, що вона не зможе виграти, й сісти за стіл переговорів. Тому надання пакетів озброєння і саме формат цього надання є спробою переконати Путіна, що шансів мало. А коли Путін показує, що на нього це не діє, — ми отримуємо зброю.

F-16 є спробою показати Путіну безперспективність майбутніх військових кампаній. Кремль вже сьогодні не спроможний на наступальні операції, але перспектива України отримати F-16 означає, що такі шанси він втратить і на осінню-зимову кампанію

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Станом на зараз F-16 є спробою показати Путіну безперспективність майбутніх військових кампаній. Кремль вже сьогодні не спроможний на наступальні операції, але перспектива України отримати F-16 означає, що такі шанси він втратить і на осінню-зимову кампанію, якщо раптом назбирає сили.

Важливо, що ця безперспективність, серед іншого, має діяти на оточення Путіна, яке має задуматись куди все це йде?

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист