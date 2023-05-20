Потрібно зрозуміти кілька важливих речей щодо контрнаступу:

1. Інформаційна ситуація навколо нагнітання є частиною війни. Ворог, який постійно думає куди ми вдаримо — виснажується. Він ганяє туди-сюди резерви. Постійно тримає в напруженні свої війська тощо. Надмірна нервозність призводить до помилкових рішень, що дуже вигідно нам. Звісно, що ці очікування і нас десь виснажують, але погодьтесь є різниця, коли чекаєш, що на тебе нападуть, і що ти це зробиш.

Інформаційна ситуація навколо нагнітання є частиною війни. Ворог, який постійно думає куди ми вдаримо — виснажується. Він ганяє туди-сюди резерви

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2. На кону дуже багато. Успіх чи не успіх нашого контрнаступу прямо впливають на нашу підтримку партнерами, і можливо на хід всієї війни. Тому краще “перебдіти” чим не досягнути успіху. Останні тижні пішло нове зрушення по західній допомозі тому, звісно, краще її дочекатись і показати більший результат. Нові ракети дальнього радіуса вже себе показали. Більше ППО — більше збережених життів і техніки. Так, це відкладає повноцінний наступ, але це точно посилює його.

3. Ворог не сидить без діла. Керовані авіабомби стали реальною проблемою для наших військ. Фактично, просування в Бахмуті стало можливим саме завдяки використанню цих бомб, які просто складують багатоповерхівки. Але з приходом нових систем ППО ця перевага буде нівельована.

Насправді контрнаступ вже йде кожний день. Виносяться склади та пункти управління ворога, наші хлопці змінюють позиції й завдають контрударів

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Насправді контрнаступ вже йде кожний день. Виносяться склади та пункти управління ворога, наші хлопці змінюють позиції й завдають контрударів.

Тому запасаємося терпінням. Не виключено, що будуть ще неприємні новини. Але міць ЗСУ росте з кожним днем, з кожною новою одиницею зброї. Згадаймо, як минулого року всі готувались до звільнення Херсону на початку осені, але звільнили Харківську. А тоді й Херсон.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист