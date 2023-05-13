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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Повернути Крим значно легше, чим повернути Луганськ і Донецьк

Віктор Андрусів
13 травня, 2023 субота
14:02
Погляд Віктор Андрусів

Існує дуже багато неправильних ілюзій і фантазій щодо того, як ми будемо повертати анексований Росією півострів

У нас на жаль трохи підвищена увага до Криму в рамках війни. Так, повернення Криму — це в символічному вимірі дошкульна поразка РФ, більша ніж повернення Луганська та Донецька. І мене деякою мірою навіть бентежить цей надмірний інтерес до Криму, і майже повна відсутність інтересу до повернення Луганська і Донецька. Іноді я боюсь, що в сприйнятті багатьох українців Луганськ і Донецьк — не Україна. А це не так.

Разом з тим, існує дуже багато неправильних ілюзій і фантазій щодо того, як ми будемо повертати Крим. Більшість уявляє, як наші танки вриваються на територію півострова, ми ведемо бої за Севастополь. На мою думку, подібний сценарій був би катастрофою з точки зору наших втрат, і насправді в ньому немає ніякої потреби.

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Основний сценарій повернення Криму — це оперативне оточення. Якщо наші війська прорвуться до Азовського моря і переріжуть коридор, ми зможемо знищити кримський міст, та взяти під контроль акваторію моря протикорабельними ракетами, то Крим і все південне угрупування російських військ потрапить в оперативне оточення. За цих умов, у Путіна буде два варіанти: або застосувати тактичний ядерний удар або почати переговори про вихід з Криму і півдня України.

Росіяни провели моделювання і побачили, що наслідки від застосування ядерної зброї будуть для них катастрофічними. По-перше, вони втратять підтримку Китаю, який не зможе це виправдати, і якому не вигідна ядерна ескалація в умовах, коли він програє по обсягах озброєння. По-друге, це зніме будь-які обмеження для Заходу

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Ядерний тактичний удар малоймовірний, хоч і шанси зберігає. Я про це неодноразово писав. Самі росіяни провели моделювання і побачили, що наслідки від застосування ядерної зброї будуть для них катастрофічними. По-перше, вони втратять підтримку Китаю, який не зможе це виправдати, і якому не вигідна ядерна ескалація в умовах, коли він програє по обсягах озброєння. По-друге, це зніме будь-які обмеження для Заходу. Маленький ядерний вибух зробить Захід безпосереднім учасником війни. Самі американці попереджали росіян, що на застосування ядерки вони будуть відповідати не ядерним ракетним ударом, наприклад, по чорноморському флоту РФ. Тобто Путін нічого не виграє від ядерного удару, а тільки ще більше втратить. Тому залишається другий сценарій — це наш улюблений “жест доброї волі”.

Росіяни теж добре це знають, тому повірте, вони готуються саме проти такого сценарію. І навіть за умов нашого виходу на берег Азовського моря — вони готуються тримати оборону так довго, як це буде можливо. В будь-якому разі я намагаюсь вам донести думку, що для повернення Криму не треба вриватись танками на півострів. В цьому плані мені навіть видається, що повернути його значно легше, чим повернути Луганськ і Донецьк.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

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ядерна зброя
Війна з Росією
окуповані території
наступ ЗСУ
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