Південна Корея давно дискутує доцільність набути ядерну зброю. Адже дії північнокорейського режиму стають все зухвалішими. І тепер США запропонували своїм корейським союзникам нові, "покращені", або "розширені", гарантії стримування. При цьому американська ядерна зброя не розміщуватиметься на території Південної Кореї. І це критично важливий сигнал Китаю.

А тепер проведіть паралелі з нашою ситуацією. Зрозуміло, що наш і корейський випадки не тотожні, але все ж таки. В сучасному світі для нас гарантії безпеки — це або НАТО, або дво- чи багатосторонні ядерні. Все інше — запевнення, стримування і таке інше, але не гарантії. Теж корисні історії, але не з Росією.

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Вакуум безпеки на шляху до НАТО завжди буде спокусою для Путіна чи його наступників. Цю спокусу потрібно зруйнувати раз і назавжди, а гарантії безпеки від ядерних країн — це єдиний шанс не допустити "розповзання" ядерної зброї світом

Перша опція — НАТО — включає другу, і ніяких альтернатив Альянсу немає. А на шляху до НАТО, поки там немає консенсусу щодо нашого членства, нам потрібні саме гарантії ядерних держав, і корейська модель свідчить, що політичну волю для цього можна згенерувати. Вакуум безпеки на шляху до НАТО завжди буде спокусою для Путіна чи його наступників. Цю спокусу потрібно зруйнувати раз і назавжди, а гарантії безпеки від ядерних країн — це єдиний шанс не допустити "розповзання" ядерної зброї світом. Це спрацювало у випадку Південної Кореї й має спрацювати у нашому.

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Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

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