Маю сказати, що таки так. Нічого не знайшли. Всі відставки останнього часу, включаючи таких близьких до Зеленського фігур, як К. Тимошенка чи Рєзніченка не мають до американського аудиту ніякого відношення. То просто соупадєніє.

Недавні обшуки теж соупадєніє.

Потривожений Ігор Валерійович – соупадєніє.

Знесення всього керівництва митниці — соупадєніє.

А аудитори приїздили просто так. Подивитися, чи не вкрали случайно шлейки від Джавелінів. Ні, не вкрали. От і харашо. От і ладушки.

Якщо серйозно, зараз ми підійшли до очікуваної межі. Коли постачання озброєння вперлося не в західні можливості та політичні розклади, а в нашу корупцію, крадіжки, непрозорість.

Зараз ми підійшли до очікуваної межі. Коли постачання озброєння вперлося не в західні можливості та політичні розклади, а в нашу корупцію, крадіжки, непрозорість

Читайте також: На державних закупівлях крали, крадуть і хочуть красти ще

Мені подобаються перші кроки влади. Обшуки та відставки кажуть про те, що у Зеленського почули Вашингтон і конструктивно співпрацюють.

Хочу застерегти гіршу частину Банкової, як делікатно називає темну сторону Зеленського Віталій Шабунін, від бажання пропетляти й обмежитися показовими підозрами, а справи поховати в судах. Вашингтон уважно слідкує за цими справами.

Зараз постачання військової техніки залежать від політиків України та їх готовності хоча б на період війни закрити свої жадібні хлібала. Кожна затримка з виконанням наших зобов'язань перед партнерами із США гальмує постачання зброї та в буквальному сенсі вартуватиме людських життів.

Знаю, що прошу дуже багато, але спробуйте бути людьми, політики!

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.