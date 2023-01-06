Прозорро – це система, що не дає красти наші гроші. З 1 серпня 2016 року всі державні закупівлі, дорожчі за 200 тис. грн (50 тис. з 2020 р.) проводяться через Прозорро. Вся тендерна документація, ТЗ і пропозиції учасників відкриті для всіх. Замість рєшалова мутних тіпочків, державні закупівлі України стали чи не найпрозорішими у світі.

Прозорро стала головним інструментом розслідувань антикорупціонерів. Саме завдяки цій системі ми дізналися про фітнес-тренера Яну Хланту, яка любить відпочивати із головою Дніпровської ОДА Рєзніченком і отримує від нього замовлень на 1,5 млрд грн.

Прозорро – ціль корупціонерів номер один. Бо не дає красти наші гроші.

Корупціонери вирішили, що війна – чудова нагода знищити Прозорро. Тому 16 серпня 2022 р. Рада приймає закон №2526, який дозволяє регулювати державні закупівлі не законом, як було раніше, а простою постановою Кабміну

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Корупціонери вирішили, що війна – чудова нагода знищити Прозорро. Тому 16 серпня 2022 р. Рада приймає закон №2526, який дозволяє регулювати державні закупівлі не законом, як було раніше, а простою постановою Кабміну, які Шмигаль може штампувати пачками.

І ось, 12 жовтня уряд ухвалює постанову № 1178 щодо змін в роботі Прозорро. І що у нас там? А там підвищення сум допорогових закупівель до 200 тис. на послуги й до 1,5 млн на роботи. Тобто, роботи, дешевші 1,5 млн грн можна замовляти БЕЗ Прозорро!! Шикардос! І, вишенька на торті – участь другого учасника тепер не є обов'язковою. Навіщо зайва конкуренція і зниження вартості закупівель, щоб розпиляти бюджетні кошти?

Думаєте корупціонери зупинилися на цьому? Ніт! Наступний крок – прибрати з системи електронних аукціонів ... аукціони!

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Думаєте корупціонери зупинилися на цьому? Ніт! Наступний крок – прибрати з системи електронних аукціонів ... аукціони! 30 грудня Кабмін приймає постанову № 1495 про скасування аукціонів, посилаючись на відсутність світла і що це, ніби-то не дає можливості всім учасникам брати участь у торгах.

Підстава жалюгідна, бо Старлінк і генератор або елементарне прибуття ніжками з ноутом на пункт Незламності розв'язують всі проблеми. Знищення аукціонів, що економлять бюджетні кошти, прикриваючись проблемами зі зв'язком — це тупе намахалово. З таким само успіхом можна скасувати Прозорро зовсім, бо не всі підприємці можуть придбати комп'ютер, щоб користуватися електронною системою.

На жаль, війна нічого не змінила. На державних закупівлях крали, крадуть і хочуть красти ще.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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