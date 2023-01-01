Промова Зеленського для тих, хто до минулого року дивився Іронію судьби
Пара тверезих слів для тих, хто не любить президента
В мене дуже мало підстав любити нашого президента. Я нічого не забув. Ні бажання сісти на кордоні й вирішити все з Путіним, як "два мужика", ні шашликів і ганебних коментарів до заяв американців про вторгнення. Не забув про провал евакуації, параліч СБУ друга Баканова і купу інших речей, що були до війни.
Але, враховуючи це, я також не забуваю, що переважна більшість громадян України підтримують президента Зеленського. І можна багато дискутувати, чому так і яка в цьому роль узурпації телеефіру, брехні та маніпуляцій, але рахунок на табло – Зеленський популярний.
Коли ви згадуєте попередні новорічні промови президента, олів'є, совєцький антураж і уникання назвати Росію агресором, ви праві – це було. Але це минуле. Не варто жити в минулому
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І коли ви згадуєте попередні новорічні промови президента, олів'є, совєцький антураж і уникання назвати Росію агресором, ви праві – це було. Але це минуле. Не варто жити в минулому.
Промова Зеленського відверто хороша. Вона правильна, бо мотивує триматися і множити на нуль свиней. І вона розрахована не на вас, хто б'ється з 2004 року. Ви будете битися і так, упороті мої засранці!
Хай він хрипить, мурчить, хай жартує в стилі 95 кварталу, але робить правильні речі тут і зараз
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Промова Зеленського розрахована на тих, хто до минулого року дивився Іронію судьби, їв олів'є, був внє палітіки і не помічав війни. Вони становили ядерний електорат Зеленського і він великий молодець, що своєю трансформацією трансформує совєцких людей в українців. Це важлива робота і розумно підтримати президента в цьому. Мобілізація всіх на боротьбу — в наших інтересах і наближає перемогу.
Тому хай він хрипить, мурчить, хай жартує в стилі 95 кварталу, але робить правильні речі тут і зараз. Ось що я думаю про звернення президента.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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