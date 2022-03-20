Проблем з оформленням гуманітарної допомоги на митницях України немає, - Нефьодов

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV.



“Ми розуміємо, що обсяг імпорту до України кардинально впав. В основному це комерційні обмеження. Під час бойових дій ніхто не везе в країну коштовності та побутову техніку. Зрозуміло, що є і законодавчі обмеження. Зокрема, вивезення валюти з країни. НБУ заборонив імпортні операції, крім тих, які є нагальними та з товарами першої необхідності, або з товарами, які є необхідними для фронту.” - пояснив Нефьодов



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Нефьодов наголосив, що зменшення імпорту товарів до України впливає на рівень корупції на митницях. Оскільки, з його словами, зменшення потоку товарів до країни зменшує і бажання контрабандистів наживатись.“Всі ці заходи від держави є ручними заходами й це не скасовує проведення реформи, на яку влада не наважувалась багато років. Врешті-решт, після нашої перемоги, ми маємо повернутись до тих речей, з якими наша команда приходила в Державну митну службу. Кардинальна зміна системи IT, зміни умов оплати праці митникам та системи їх підбору. Це базові речі, які потрібно виконати для якісного реформування українських митниць.” - додав НефьодовНефьодов зауважив, що на сьогодні великих проблем з оформленням гуманітарних конвоїв на митницях не відбувається.“Великих проблем на митницях з оформленням гуманітарної допомоги немає. На митницях створені штаби, які займаються спрощеним оформленням гуманітарної допомоги.” - додав Нефьодов