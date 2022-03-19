Без бюрократії, ПДВ, митних платежів та впливу людського фактору. Зеленський повідомив про перезавантаження роботи митниці

Про це президент України розповів у вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV

"Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони і для наших людей будуть завозитись настільки легко, на скільки це дозволяють закони фізики. Прибираємо абсолютно всю бюрократію, абсолютно всі папірці, а також ПДВ, мито та всі митні платежі. Мета абсолютно зрозуміла – щоби людський фактор не заважав швидкості постачання товарів, які дуже необхідні саме зараз", - зазначив Володимир Зеленський

Голова ВРУ та керівники профільних комітетів працюють над тим, щоби новації були підтримані і в сесійній залі.

"Це рішення потрібне для оборони держави і для підтримання нормального життя у період воєнного стану", - додав глава держави.

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