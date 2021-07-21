"Проблема - це РФ": США вважають, що не допоможуть у "нормандському" форматі, - Держдеп

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник Державного департаменту США Дерек Шолле.

"Я вважаю, участь США в нормандському форматі, - це, напевно, не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема - це Росія, це агресор", - зазначив він.

За його словами, США хоче змусити Росію припинити війну.

"Президент Байден доніс це до Путіна на зустрічі в Женеві. І знову-таки, це буде темою зустрічі президентів (Байдена і Зеленського, - ред.): прокласти шлях до роботи над зниженням напруженості і надати підтримку", - зазначив Шолле.

Президент Володимир Зеленський заявив про ідею залучення Сполучених Штатів Америки до переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.