"Проблема - це РФ": США вважають, що не допоможуть у "нормандському" форматі, - Держдеп
У Держдепартаменті США не вважають, що участь країни в "нормандському форматі" допоможе вирішити проблему
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник Державного департаменту США Дерек Шолле.
"Я вважаю, участь США в нормандському форматі, - це, напевно, не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема - це Росія, це агресор", - зазначив він.
За його словами, США хоче змусити Росію припинити війну.
"Президент Байден доніс це до Путіна на зустрічі в Женеві. І знову-таки, це буде темою зустрічі президентів (Байдена і Зеленського, - ред.): прокласти шлях до роботи над зниженням напруженості і надати підтримку", - зазначив Шолле.
- Президент Володимир Зеленський заявив про ідею залучення Сполучених Штатів Америки до переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
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