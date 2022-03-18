Продавав нерухомість і не сплатив 118 млн грн податків: до суду передали справу щодо нардепа
Державне бюро розслідувань направило обвинувальний акт стосовно одного з народних депутатів від депутатської групи "За майбутнє"
Про це повідомила пресслужба ДБР.
За даними слідства, протягом 2012-2019 років він продавав нерухомість у житлових будинках на Петропавлівській та Софіївській Борщагівках у Київській області. При цьому депутат не був зареєстрований як ФОП або юридична особа. Доходи від реалізації фігурант приховував під виглядом реалізації власного майна, а не від підприємництва.
"Це дозоляло знизити ставку податку з оборудок з 18 до 5%. Через це до держбюджету не було сплачено понад 118 млн гривень податків. Крім того, арештовано понад 500 квартир, які народний обранець ще не встиг продати", - йдеться у повідомленні.
Депутат обвинувачується в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
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