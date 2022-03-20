"Продовжуй боротися, Україно!". Учасник Варшавського повстання 1944 року підтримав українців
Польський ветеран Якуб-Томаш Новаковський, який під час Другої світової війни воював в лавах Армії Крайової та брав участь у Варшавському повстанні 1944 року виступив з емоційним відеозверненням на підтримку Українського народу
Запис виступу комбатанта з'явився у твітері варшавського історика та громадського діяча Марціна Чапліньского, передає Еспресо.TV.
На відео Новаковський виступає польською мовою, але в кадрі йдуть титри з українським перекладом.
"Звертаюся до вас, дорогий і героїчний народ, який так хоробро бореться за свою землю та незалежність, проти варварського російського вторгнення!
Шлю вам всебічну підтримку польських військових та інших ветеранів Армії Крайової, а також учасників Варшавського повстання. Тримайтеся у своїй героїчній боротьбі так, як ми це робили за часів німецької та радянської окупації", - сказав Новаковський.
"Продовжуй боротися, Україно!", - наголосив ветеран.
За його словами, увесь вільний світ уважно стежить за подіями на фронтах російсько-української війни й міжнародна допомога буде зростати.
"Я вірю, що допомога для тебе (Україно - ред.) буде щоразу більшою з боку держав, які зараз пасивні, але зроштою зрозуміють, що якщо вони вас не захистять, то настане їхня черга", - наголосив Якуб-Томаш Новаковський.
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