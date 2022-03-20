"Продовжуй боротися, Україно!". Учасник Варшавського повстання 1944 року підтримав українців

Запис виступу комбатанта з'явився у твітері варшавського історика та громадського діяча Марціна Чапліньского, передає Еспресо.TV.



На відео Новаковський виступає польською мовою, але в кадрі йдуть титри з українським перекладом.



"Звертаюся до вас, дорогий і героїчний народ, який так хоробро бореться за свою землю та незалежність, проти варварського російського вторгнення!Шлю вам всебічну підтримку польських військових та інших ветеранів Армії Крайової, а також учасників Варшавського повстання. Тримайтеся у своїй героїчній боротьбі так, як ми це робили за часів німецької та радянської окупації", - сказав Новаковський."Продовжуй боротися, Україно!", - наголосив ветеран.За його словами, увесь вільний світ уважно стежить за подіями на фронтах російсько-української війни й міжнародна допомога буде зростати."Я вірю, що допомога для тебе (Україно - ред.) буде щоразу більшою з боку держав, які зараз пасивні, але зроштою зрозуміють, що якщо вони вас не захистять, то настане їхня черга", - наголосив Якуб-Томаш Новаковський.