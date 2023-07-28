Про це повідомили Схеми, посилаючись на дані реєстру юридичних осіб РФ, у п’ятницю, 28 липня.

За даними журналістів, Медведчук став головою ради руху, а пропагандист Денис Жарких, який в Україні був ведучим на проросійському каналі 112, очолив виконавчий комітет.

Відомо, що у червні в Росії створили громадський рух "Региональное общественное движение "За развитие гражданского общества "Другая Украина" з адресою у Москві.

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"Другая Украина" називає себе громадською нерелігійною організацією, а не політичною партією, тому не може брати участі у виборах до місцевих рад чи до державної думи РФ. Вона заявила про інтелектуальну власність на товарні знаки: "Настоящая Украина", "Голос другой Украины" та "Другая Украина".

Як пишуть Схеми, організація почала проводити в Росії публічні антиукраїнські заходи. Зокрема, 19 липня в Будинку російського закордоння ім. Солженіцина пройшов круглий стіл "Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления". На сторінці Другой Украины йдеться, що "основою для обговорень стала пропагандистська стаття Медведчука "Дві України як нова політична реальність".