Проєкт "Другая Украина": Медведчук та пропагандист Жарких заснували антиукраїнську організацію в РФ
У Росії як громадську організацію офіційно зареєстрували політичний проєкт під назвою "Другая Украина" звинуваченого в держзраді прокремлівського політика Віктора Медведчука
Про це повідомили Схеми, посилаючись на дані реєстру юридичних осіб РФ, у п’ятницю, 28 липня.
За даними журналістів, Медведчук став головою ради руху, а пропагандист Денис Жарких, який в Україні був ведучим на проросійському каналі 112, очолив виконавчий комітет.
Відомо, що у червні в Росії створили громадський рух "Региональное общественное движение "За развитие гражданского общества "Другая Украина" з адресою у Москві.
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"Другая Украина" називає себе громадською нерелігійною організацією, а не політичною партією, тому не може брати участі у виборах до місцевих рад чи до державної думи РФ. Вона заявила про інтелектуальну власність на товарні знаки: "Настоящая Украина", "Голос другой Украины" та "Другая Украина".
Як пишуть Схеми, організація почала проводити в Росії публічні антиукраїнські заходи. Зокрема, 19 липня в Будинку російського закордоння ім. Солженіцина пройшов круглий стіл "Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления". На сторінці Другой Украины йдеться, що "основою для обговорень стала пропагандистська стаття Медведчука "Дві України як нова політична реальність".
- 12 липня господарський суд Житомирщини задовольнив позов ФДМУ про визнання права власності за державою на розташовану на території України частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" так званої труби Медведчука.
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